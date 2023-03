SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

В этот раз компания вывела на орбиту 56 спутников Starlink.

Отмечается, что ракета Falcon 9 стартовала с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это был 20 запуск ракеты.

Falcon 9 счетов Starlink to orbit, completing our 20th launch of year pic.twitter.com/2aX0OURUtk

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник A Shortfall of Gravitas", - добавили в пресс-службе.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz