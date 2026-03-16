Союзники відмовили Трампу в допомозі, але у США чекають на розблокування Ормузької протоки

Міністр енергетики Британії Ед Мілібенд заявив, що британський уряд вивчає можливі заходи для відновлення судноплавства в протоці, проте відмовився дати чіткі обіцянки.

Зокрема, міністри розглядають можливість відправки безпілотників для пошуку мін в Ормузькій протоці, але відправити військові кораблі наразі не готові.

The Telegraph не виключає, що відмова Британії надіслати військові кораблі загрожує загостренням конфлікту між Стармером і Трампом.

Уряд Німеччини також заявив, що не надаватиме жодної військової підтримки для відновлення роботи Ормузької протоки.

"Поки ця війна триває, жодної участі не буде, навіть у спробах зберегти Ормузьку протоку відкритою військовими засобами", - заявив представник уряду.

Він також наголосив, що війна в Ірані не має жодного стосунку до альянсу НАТО.

Заклик Трампа

Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, приєднатися до її деблокування.

Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Британія та інші держави направлять свої кораблі, щоб протока більше не була під загрозою "з боку держави, яка була повністю обезголовлена".

У відповідь на заклик Трампа Австралія, Франція, Японія та Китай вже відмовились від військової участі.

Відновлення судноплавства через протоку

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що все більше суден проходить через Ормузьку протоку.

"Ми бачимо, що все більше суден починає проходити через протоку. Іранські судна вже виходили звідти, і ми дозволили це заради постачання решти світу. Індійські судна виходять зараз. Це має почати наростати ще до того, як якісь флотилії або "супровідні армади" з'являться в затоці", - сказав він.