Союзники отказали Трампу в помощи, но в США ждут разблокировки Ормузского пролива

Великобритания и Германия отказали президенту США Дональду Трампу в помощи в разблокировании Ормузского пролива. Несмотря на это, Вашингтон говорит, что все больше судов проходит через пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, Sky News и Reuters.
Министр энергетики Британии Эд Милибенд заявил, что британское правительство изучает возможные меры для восстановления судоходства в проливе, однако отказался дать четкие обещания.
В частности, министры рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин в Ормузском проливе, но отправить военные корабли пока не готовы.
The Telegraph не исключает, что отказ Британии прислать военные корабли грозит обострением конфликта между Стармером и Трампом.
Правительство Германии также заявило, что не будет предоставлять никакой военной поддержки для восстановления работы Ормузского пролива.
"Пока эта война продолжается, никакого участия не будет, даже в попытках сохранить Ормузский пролив открытым военными средствами", - заявил представитель правительства.
Он также подчеркнул, что война в Иране не имеет никакого отношения к альянсу НАТО.
Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.
Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят свои корабли, чтобы пролив больше не был под угрозой "со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".
В ответ на призыв Трампа Австралия, Франция, Япония и Китай уже отказались от военного участия.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что все больше судов проходит через Ормузский пролив.
"Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы разрешили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас. Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или "сопроводительные армады" появятся в заливе", - сказал он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что готовит "командную работу" в Ормузском проливе, призывая союзников объединить усилия для патрулирования региона.
Кроме того, в Белом доме подтвердили возможность развертывания военных конвоев США для обеспечения безопасности торговых судов на фоне угрозы со стороны Ирана.
В то же время стало известно, что Европа ведет тайные переговоры с Ираном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и избежать масштабной эскалации в регионе.