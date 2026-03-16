Союзники отказали Трампу в помощи, но в США ждут разблокировки Ормузского пролива

Министр энергетики Британии Эд Милибенд заявил, что британское правительство изучает возможные меры для восстановления судоходства в проливе, однако отказался дать четкие обещания.

В частности, министры рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин в Ормузском проливе, но отправить военные корабли пока не готовы.

The Telegraph не исключает, что отказ Британии прислать военные корабли грозит обострением конфликта между Стармером и Трампом.

Правительство Германии также заявило, что не будет предоставлять никакой военной поддержки для восстановления работы Ормузского пролива.

"Пока эта война продолжается, никакого участия не будет, даже в попытках сохранить Ормузский пролив открытым военными средствами", - заявил представитель правительства.

Он также подчеркнул, что война в Иране не имеет никакого отношения к альянсу НАТО.

Призыв Трампа

Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.

Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят свои корабли, чтобы пролив больше не был под угрозой "со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".

В ответ на призыв Трампа Австралия, Франция, Япония и Китай уже отказались от военного участия.

Восстановление судоходства через пролив

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что все больше судов проходит через Ормузский пролив.

"Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы разрешили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас. Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или "сопроводительные армады" появятся в заливе", - сказал он.