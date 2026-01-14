Союзники Путіна скаржаться, що він кинув їх заради війни проти України, - Bloomberg

За інформацією видання, у Венесуелі чиновники тепер вважають, що їхні багаторічні відносини у сфері безпеки з Росією були лише "паперовим тигром".

"І вони не самотні: від Дамаска і Тегерана до Гавани за останні 13 місяців авторитарні режими, які раніше отримували вигоду від тісних зв'язків з Кремлем, виявили, що російської підтримки не вистачає в найпотрібніший момент", - зазначає Bloomberg.

Видання нагадало, що сирійський диктатор Башар Асад втік до Москви після того, як російська військова підтримка ослабла. Куба, залишившись без покровителя, зіткнулася з гуманітарною кризою.

Також минулого року Іран зазнав бомбардувань з боку США, і тепер верховний лідер аятола Алі Хаменеї стикається з масштабними внутрішньополітичними протестами, а також із загрозою нових військових дій з боку США.

Окрім того, попри неодноразові публічні заяви президента Дональда Трампа про намір усунути диктатора Ніколаса Мадуро, офіційні особи у Венесуелі скаржаться, що кубинські та російські розвідувальні служби, на які вони покладалися в питаннях безпеки, не змогли виявити вразливості або будь-яку конкретну інформацію про загрозу для венесуельського лідера".

Вони також вказують на недоліки російських зенітно-ракетних комплексів С-300 і Бук-М2 в захисті повітряного простору Венесуели.

За словами чиновників, Росія не надала достатньої технічної підтримки для забезпечення оперативної ефективності систем. Кіберзахист Венесуели, як вони стверджують, залежав від технічної підтримки Росії, яка, як виявилося, знову виявилася недостатньою, оскільки кібератаки США призвели до відключення електроенергії у великих районах Каракаса.

В результаті відбулося руйнування довіри до партнерства у сфері безпеки між Венесуелою, Кубою і Росією.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, російські офіційні особи були обурені тим, що Трамп продовжив операцію із захоплення Мадуро. Проте відносини з США зараз для Москви важливіші, ніж відносини з Венесуелою.

Співрозмовник видання зазначив, що захоплення Мадуро є неприємною ситуацією для Росії, але не катастрофою.

Іран, навпаки, є більш серйозною проблемою, оскільки російська співпраця з цією країною набагато сильніша, в тому числі й у військовій сфері.

При цьому Росія може публічно підтримувати Іран, але навряд чи буде активно брати участь у наданні допомоги Тегерану, з огляду на її обмежені можливості і пріоритет війни з Україною.

"Це не обіцяє нічого хорошого для інших стратегічних партнерств Росії й говорить про те, що для Кремля тим більше важливо досягти всіх своїх цілей в Україні без поступок за столом переговорів. Це, своєю чергою, може ще більше ускладнити для Трампа укладення важкодосяжної мирної угоди", - зазначає Bloomberg.