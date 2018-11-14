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В Совете Европы осудили "выборы" на оккупированном Донбассе

Новости » Политика    14.11.2018 - 14:55
В Совете Европы осудили "выборы" на оккупированном Донбассе
Фото: Совет Европы (aldeparty.eu)

Комитет министров Совета Европы не признает результаты "выборов" в ОРДЛО

В Страсбурге в среду, 14 ноября, состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "виборы" на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, министры Совета Европы заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.

"На поручение президента Петра Порошенко мы инициировали и провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - написал он.

В Совете Европы осудили &quot;выборы&quot; на оккупированном Донбассе

Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% -в "ЛНH". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "виборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям.

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