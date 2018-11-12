"Выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК

Иллюстративное фото (wrsua.com)

"Выборы" состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства

В Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) заявляют, что "выборы", которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. Вследствие этого указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

Следовательно, Центризбирком категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".

В ЦИК отмечают, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса.

Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Президент Петр Порошенко 10 ноября призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах".

Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "виборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.