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В НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям

Новости » Политика    11.11.2018 - 13:06
Иллюстративное фото (nato.int)
Иллюстративное фото (nato.int)

НАТО не признает "выборы" на Донбассе

НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республиках". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте Альянса.

В НАТО отметили, что "выборы" на Донбассе противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, НАТО призывает к полной имплементации минских соглашений всеми сторонами. НАТО также поддерживает усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.  

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за "выборов" на оккупированном Донбассе украинская сторона контактной группы в Минске требует провести внеочередное заседние.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украина заявляли, что результаты "выборов" на Донбассе не будут признаны мировым сообществом.

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе РФ сознательно пошла на обострение ситуации на Донбассе, игнорируя позицию мира по "выборам", - нардеп
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