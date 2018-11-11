В НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям

Иллюстративное фото (nato.int)

НАТО не признает "выборы" на Донбассе

НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республиках". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте Альянса.

В НАТО отметили, что "выборы" на Донбассе противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, НАТО призывает к полной имплементации минских соглашений всеми сторонами. НАТО также поддерживает усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за "выборов" на оккупированном Донбассе украинская сторона контактной группы в Минске требует провести внеочередное заседние.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украина заявляли, что результаты "выборов" на Донбассе не будут признаны мировым сообществом.