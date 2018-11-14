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У Раді Європи засудили "вибори" на окупованому Донбасі

Новини » Політика    14.11.2018 - 14:55
У Раді Європи засудили "вибори" на окупованому Донбасі
Фото: Рада Європи (aldeparty.eu)

Комітет міністрів Ради Європи не визнає результати "виборів" в ОРДЛО

У Стразбурзі в середу, 14 листопада, відбулось засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювались "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, інформує РБК-Україна із посиланням на його повідомлення у Twitter.

За його словами, міністри Ради Європи запевнили про невизнання "виборів" та висловили повну підтримку українській стороні.

"На доручення президента Петра Порошенка ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії", - написав він.

У Раді Європи засудили &quot;вибори&quot; на окупованому Донбасі

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулись "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% -у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше у НАТО заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами.

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