Результаты "выборов" на Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны, - МИД

Фото: глава МИД Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД выражает протест из-за проведения "выборов" на Донбассе

Результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, МИД выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями РФ по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе. В частности, в МИД считают вопиющим нарушением норм международного права, украинского законодательства и территориальной целостности Украины попытку России провести эти "выборы". Также отмечается, что своими действиями РФ нарушает минские соглашения.

"Подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

"Считаем возмутительным, что Россия проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене. Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД призвали к ужесточению санкций против РФ и лиц, которые принимали непосредственное участие в организации этих "выборов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы".

Отметим, ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявляла, что ЕС не признает результаты "выборов" на Донбассе.

Кроме того, вчера, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ приняла непосредственное участие в организации "выборов" на Донбассе чем подтвердила свое участие в оккупации. Глава государства также призвал жителей оккупированных территорий не голосовать.