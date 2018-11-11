На оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей псевдореспублик

Иллюстративное фото (Andrew Butko/wikimedia.org)

Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не идти на "выборы"

На оккупированном Донбассе сегодня, 11 ноября 2018 года, проходят "выборы" главарей так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, "избирательные участки" в псевдореспубликах открылись в 07:00 по киевскому времени, голосование продлится до 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах".

Отметим, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Российская Федерация полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе. В частности, по оперативным данным СБУ, администрация президента РФ поставила задачу, согласно которой Денис Пушилин ("ДНР") должен гарантированно получить 55% голосов, а Леонид Пасечник ("ЛНР") - 63%. Кроме того, по замыслу РФ, явка на "выборах" составит 70%.

Кроме того, по словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляют идти на "выборы".