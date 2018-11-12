"Выборы" в ОРДЛО: стала известна явка

Иллюстративное фото (Andrew Butko/wikimedia.org)

В ОРДЛО заявили, что явка на "выборах" превысила 70%

На оккупированном Донбассе заявили, что явка на "выборах" главарей так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР") составила 80,1% и 77%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на россми.

Так, окончательная явка "избирателей" на незаконных "выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

А явка "избирателей" на "выборах" "главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики" составила 80,1%.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Российская Федерация полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе.

В частности, по оперативным данным СБУ, администрация президента РФ поставила задачу, согласно которой Денис Пушилин ("ДНР") должен гарантированно получить 55% голосов, а Леонид Пасечник ("ЛНР") - 63%. Кроме того, по замыслу РФ, явка на "выборах" составит 70%.

Кроме того, по словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".