ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона

Новости » Общество    22.11.2018 - 14:45
Совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Также совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Грега Келли с поста уполномоченного директора

Совет директоров Nissan Motor в четверг, 22 ноября, проголосовал за увольнение Карлоса Гона с поста председателя после его задержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Грега Келли с поста уполномоченного директора, сообщила газета Nikkei.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.  Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства. 

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Согласно информации Financial Times, Гон планировал слияние компании с Renault. Оно должно было произойти в течение нескольких месяцев.

Вчера сообщалось, что окружной суд Токио продлил арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и топ-менеджера Грега Келли на десять дней. 

Mitsubishi уволит главу концерна Карлоса Гона на следующей неделе Главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии
Новости Украины Япония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь