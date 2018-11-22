Совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Также совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Грега Келли с поста уполномоченного директора

Совет директоров Nissan Motor в четверг, 22 ноября, проголосовал за увольнение Карлоса Гона с поста председателя после его задержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Грега Келли с поста уполномоченного директора, сообщила газета Nikkei.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Согласно информации Financial Times, Гон планировал слияние компании с Renault. Оно должно было произойти в течение нескольких месяцев.

Вчера сообщалось, что окружной суд Токио продлил арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и топ-менеджера Грега Келли на десять дней.