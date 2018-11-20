Mitsubishi звільнить главу концерну Карлоса Гона наступного тижня

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Аналогічне засідання відбудеться в компанії Nissan 22 листопада

Японський автомобільний концерн Mitsubishi Motors проведе на наступному тижні засідання ради директорів. На засіданні буде ухвалено рішення про звільнення Карлоса Гона з поста глави концерну, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Також зазначається, що аналогічне засідання відбудеться 22 ноябряв компанії Nissan.

Крім того, наголошується, що Карлосу Гону загрожує до 10 років в'язниці і штраф до 10 млн ієн (майже 89 тис. доларів). Однак, за інформацією агентства, Гон вже уклав зі слідчими органами угоду про визнання провини. Він також дав гарантії повної співпраці з прокуратурою, що може пом'якшити долю заарештованого.

Нагадаємо, вчора в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).