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Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года в связи с арестом Карлоса Гона

Новости » Транспорт    20.11.2018 - 11:09
Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года в связи с арестом Карлоса Гона
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные investing.com.

Как сообщается, в ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года. Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor - на 6,85% (до 680 иен за акцию). Советы директоров обеих компаний приняли решение отстранить Гона от руководства.

Отметим, по состоянию на 19 ноября акции компании Renault подешевели почти на 15%.

Ранее в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Сообщалось, что японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Также агентство пишет, что компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее обьединения с Nissan, а также сотрудников компании.

Nissan заявляет, что уволит Карлоса Гона за растрату средств компании
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