Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Формально власти Франции не требуют увольнения Гоша, однако тот "более не в состоянии руководить группой"

Исполнительный директор автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на France Info.

"Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что формально власти Франции не требуют увольнения Гоша, однако тот "более не в состоянии руководить группой".

Отметим, японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors проведет на следующей неделе заседание совета директоров. На заседании будет принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы концерна.

Вчера в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).