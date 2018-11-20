ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault

Новости » Политика    20.11.2018 - 19:46
Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Формально власти Франции не требуют увольнения Гоша, однако тот "более не в состоянии руководить группой"

Исполнительный директор автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на France Info.

"Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что формально власти Франции не требуют увольнения Гоша, однако тот "более не в состоянии руководить группой".

Отметим, японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors проведет на следующей неделе заседание совета директоров. На заседании будет принято решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы концерна.

Вчера в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.  Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства. 

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года в связи с арестом Карлоса Гона После ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi акции Renault упали на 15%
Новости Украины ФранцияRenault
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь