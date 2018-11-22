Рада директорів Nissan проголосував за звільнення Гона

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Також рада директорів Nissan проголосував за звільнення Грега Келлі з посади уповноваженого директора

Рада директорів Nissan Motor в четвер, 22 листопада, проголосував за звільнення Карлоса Гона з посади голови після його затримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також рада директорів Nissan проголосував за звільнення Грега Келлі з посади уповноваженого директора, повідомила газета Nikkei.

Нагадаємо, 19 листопада у Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Гон повинен покинути свій пост після арешту за підозрою в ухиленні від податків.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).

Згідно інформації Financial Times, Гон планував злиття компанії з Renault. Воно повинно було відбутися протягом декількох місяців.

Вчора повідомлялося, що окружний суд Токіо продовжив арешт глави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона і топ-менеджера Грега Келлі на десять днів.