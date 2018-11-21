Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона продлили на 10 суток

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Если вина автоконцерна будет доказана, ему может грозить штраф 6,2 млн долларов

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и топ-менеджера Грега Келли на десять дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что прокуратура может начать расследование в отношении Nissan из-за того, что компания в течение пяти лет не могла выявить предоставление Гоном неполной отчетности.

Если вина автоконцерна будет доказана, ему может грозить штраф 6,2 млн долларов.

Согласно информации Financial Times, Гон планировал слияние компании с Renault. Оно должно было произойти в течение нескольких месяцев.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).