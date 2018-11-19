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Главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 12:55
Главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Nissan Motor Co предложит уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

В Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Также агентство пишет, что компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

Компания также подтвердила, что намеревается требовать директора Грега Келли  который помогал  скрывать данные о доходах. Также в прокуратуре сообщили об аресте председателя совета директоров.

Отметим, что по данным японской газеты Asahi, в офисах компании правоохранители проводят обыски.

Напомним, сегодня сообщалось, что Карлоса Гона могут арестовать в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства. Сообщалось, что прокуратура Токио готовится арестовать топ-менеджера из-за того, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault.

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