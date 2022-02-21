На Совбез РФ вынесли вопрос о признании "ЛДНР"

На Совет безопасности России вынесли вопрос о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Ранее главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили о признании "независимости республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "РИА Новости" .

"Цель нашего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение и "руководителей ДНР и ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня главари "ЛНР" и "ДНР" обратились к Путину с просьбой о признании "республик".

Ранее сообщалось, что у Путина говорили, что обращение Госдумы России о признании "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.

Сам Путин утверждал, что будет исходить из того, чтобы "сделать все для решения проблем Донбасса".

Украинская сторона отмечает, что российское признание "ЛДНР" будет означать выход Москвы из минских соглашений по мирному урегулированию на Донбассе.