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Резников считает возможным, что Путин признает "ЛДНР"

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 13:37
Резников считает возможным, что Путин признает "ЛДНР" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР". По его словам, этим будут шантажировать.

Об этом Резников рассказал в интевью РБК-Украина.

На вопрос о том, возможно ли признание "ЛДНР" со стороны Путина, он ответил: "Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать".

"Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю - не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из Минска", - заявил он.

Напомним, у Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР".

Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН из-за того, что российская Государственная дума попросила президента Владимира Путина признать "республики" Донбасса.

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