Резников считает возможным, что Путин признает "ЛДНР"
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР". По его словам, этим будут шантажировать.
Об этом Резников рассказал в интевью РБК-Украина.
На вопрос о том, возможно ли признание "ЛДНР" со стороны Путина, он ответил: "Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать".
"Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю - не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из Минска", - заявил он.
Напомним, у Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР".
Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН из-за того, что российская Государственная дума попросила президента Владимира Путина признать "республики" Донбасса.