ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Радбез РФ винесли питання про визнання "ЛДНР"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 лютого 2022 16:04
На Радбез РФ винесли питання про визнання "ЛДНР" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

На Рада Безпеки Росії винесли питання про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Раніше ватажки "ДНР" і "ЛНР"Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання "незалежності республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "РИА Новости".

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і "керівників ДНР і ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, сьогодні ватажки "ЛНР" і "ДНР"звернулися до Путіна з проханням про визнання "республік".

Раніше повідомлялося, що у Путіна говорили, що звернення Держдуми Росії про визнання "ЛДНР" не корелюється з Мінськими угодами.

Сам Путін стверджував, що буде виходити з того, щоб "зробити все для вирішення проблем Донбасу".

Українська сторона зазначає, що російське визнання "ЛДНР" означатиме вихід Москви з Мінських угод щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДНР
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць