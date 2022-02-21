На Радбез РФ винесли питання про визнання "ЛДНР"

На Рада Безпеки Росії винесли питання про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Раніше ватажки "ДНР" і "ЛНР"Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання "незалежності республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "РИА Новости" .

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і "керівників ДНР і ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, сьогодні ватажки "ЛНР" і "ДНР"звернулися до Путіна з проханням про визнання "республік".

Раніше повідомлялося, що у Путіна говорили, що звернення Держдуми Росії про визнання "ЛДНР" не корелюється з Мінськими угодами.

Сам Путін стверджував, що буде виходити з того, щоб "зробити все для вирішення проблем Донбасу".

Українська сторона зазначає, що російське визнання "ЛДНР" означатиме вихід Москви з Мінських угод щодо мирного врегулювання на Донбасі.