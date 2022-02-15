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Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР"

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 16:36
Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР" Фото: президент РФ Владимира Путина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной думы о признании "ЛНДР". Российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я (Путин - ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", - сказал президент России.

В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о вводе войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что происходящее сегодня на Донбассе это и есть якобы "геноцид".

Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании "ЛДНР".

Отметим, решение российского парламента осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений.

Кроме того, на обращение Госдумы к Путину отреагировали в НАТО, США и других европейских странах.

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