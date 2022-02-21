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Путин начал заседание Совбеза России по Украине: трансляция

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 16:01
Путин начал заседание Совбеза России по Украине: трансляция Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности России. Заседание касается обострения ситуации вокруг Украины.

РБК-Украина рассказывает подробности.

Повестка дня заседания Совета безопасности РФ не раскрывалась. Планировалось, что на нем выступит Путин, а также будут заслушаны российские министры.

Кроме того, российские СМИ узнали, что на заседание Совбеза РФ вынесли вопросы признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". В преддверии начала заседания главари боевиков призвали Россию признать "псевдореспублики".

Что обсуждали на заседании Совбеза РФ:

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с докладом по так называемым "гарантиям безопасности", раскритиковав Запад в нежелании принимать во внимание ключевые российские требования.

Напомним, сегодня Минобороны Украины раскрыло российский план по агрессии.

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