Путин начал заседание Совбеза России по Украине: трансляция
Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности России. Заседание касается обострения ситуации вокруг Украины.
РБК-Украина рассказывает подробности.
Повестка дня заседания Совета безопасности РФ не раскрывалась. Планировалось, что на нем выступит Путин, а также будут заслушаны российские министры.
Кроме того, российские СМИ узнали, что на заседание Совбеза РФ вынесли вопросы признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". В преддверии начала заседания главари боевиков призвали Россию признать "псевдореспублики".
Что обсуждали на заседании Совбеза РФ:
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с докладом по так называемым "гарантиям безопасности", раскритиковав Запад в нежелании принимать во внимание ключевые российские требования.
Напомним, сегодня Минобороны Украины раскрыло российский план по агрессии.