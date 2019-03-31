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Социолог назвала цену экзит-пола в Украине

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 14:56
Социолог назвала цену экзит-пола в Украине
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Провести экзит-пол стоит примерно 200 тыс. долларов

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала, сколько стоит провести экзит-пол в Украине на текущих выборах президента Украины. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

 По ее словам, провести экзит-пол стоит примерно 200 тыс. долларов.

"Первый тур, если говорить обобщенно, стоит 200 тысяч долларов. Это и зарплата, и организация и транспортные расходы", - сообщила она.

Отмечено, что в 19:45 начнется пресс-конференция, а в 20:00 будет обнародована информация. Она отметила, что ранее информация о данных опроса обнародована не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-конференции представителей Национального экзит-пола начнутся после обеда.

Добавим, Национальный экзит-пол на выборах 2019 проведут три социологических центра. В частности, речь идет о фонде "Демократические инициативы", КМИС и Центре Разумкова.

Бекешкина ранее сообщала, что большинство граждан доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены на выборах президента. В то же время не доверяют данным опросов 35% избирателей.

 

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