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Соціолог назвала ціну екзит-полу в Україні

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 14:56
Соціолог назвала ціну екзит-полу в Україні
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Провести екзит-пол коштує приблизно 200 тис. доларів

Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна розповіла, скільки коштує провести екзит-пол в Україні на поточних виборах президента України. Про це вона розповіла в ході брифінгу.

За її словами, провести екзит-пол коштує приблизно 200 тис. доларів.

"Перший тур, якщо говорити узагальнено, коштує 200 тисяч доларів. Це і зарплата, і організація та транспортні витрати", - повідомила вона.

Зазначено, що в 19:45 розпочнеться прес-конференція, а о 20:00 буде оприлюднена інформація. Вона зазначила, що раніше інформація про дані опитування оприлюднена не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-конференції представників Національного екзит-полу почнуться після обіду.

Додамо, Національний екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центру. Зокрема, мова йде про фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова.

Бекешкіна раніше повідомляла, що більшість громадян довіряють результатами екзит-полів, які будуть проведені на виборах президента. В той же час не довіряють даними опитувань 35% виборців.

 

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