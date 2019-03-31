Стало известно, когда появятся результаты экзит-полов

Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

На выборах 2019 финальные итоги Национального экзит-пола появятся после 23:00

На выборах 2019 пресс-конференции представителей Национального экзит-пола начнутся после обеда. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что на 14:00 запланирована пресс-конференция, посвященная текущей отчетности о ходе опроса респондентов на выходе из избирательных участков, вероятным проблемам и сложностям, которые могут возникнуть у интервьюеров во время сбора данных.

Вечером в 19:45 начнется пресс-конференция, на которой обнародуют результаты опроса (по состоянию на 18:00). А на 23:00 запланировано обнародование финальных данных по состоянию на 20:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный экзит-пол на выборах 2019 проведут три социологических центра. В частности, речь идет о фонде "Демократические инициативы", КМИС и Центре Разумкова.

Ранее также директор фонда "Демократические инициативы Ирина Бекешкина отметила, что большинство граждан доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены на выборах президента. В то же время не доверяют данным опросов 35% избирателей.