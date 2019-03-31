ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, когда появятся результаты экзит-полов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:11
Стало известно, когда появятся результаты экзит-полов
Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

На выборах 2019 финальные итоги Национального экзит-пола появятся после 23:00

На выборах 2019 пресс-конференции представителей Национального экзит-пола начнутся после обеда. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что на 14:00 запланирована пресс-конференция, посвященная текущей отчетности о ходе опроса респондентов на выходе из избирательных участков, вероятным проблемам и сложностям, которые могут возникнуть у интервьюеров во время сбора данных.

Вечером в 19:45 начнется пресс-конференция, на которой обнародуют результаты опроса (по состоянию на 18:00). А на 23:00 запланировано обнародование финальных данных по состоянию на 20:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный экзит-пол на выборах 2019 проведут три социологических центра. В частности, речь идет о фонде "Демократические инициативы", КМИС и Центре Разумкова.

Ранее также директор фонда "Демократические инициативы Ирина Бекешкина отметила, что большинство граждан доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены на выборах президента. В то же время не доверяют данным опросов 35% избирателей.

 

Под Черниговом пытались поджечь избирательный участок
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыголосованиеэкзит-пол
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь