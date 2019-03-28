ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большинство избирателей доверяют экзит-полам

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 14:19
Большинство избирателей доверяют экзит-полам
Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

В эти данные верит большинство избирателей рейтинговых кандидатов

Большинство граждан (55%) доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены на выборах президента, не доверяют 35% и 10% не определились. Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом она отметила, что доверие к результатам экзит-полов характерно для избирателей всех рейтинговых кандидатов.

"Не доверяют в основном те, кто не хочет идти на выборы", - сказала она.

Бекешкина также сообщила, по данным последнего опроса КМИС и "Демократических инициатив", выросло до 31% число тех, кто верит в честность выборов (в августе 2018 года в честность выборов верили 17%).

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019. Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, во время первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта, фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.

Напомним,  по данным опроса КМИС и "Демократических инициатив", большинство граждан (56%) считают, что ситуация в стране изменится к лучшему в результате выборов президента Украины.

ЦИК выявил нарушения в работе банков в ходе избирательной кампании Большинство украинцев верят в улучшение ситуации после выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыэкзит-полопрос
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь