Большинство избирателей доверяют экзит-полам

Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

В эти данные верит большинство избирателей рейтинговых кандидатов

Большинство граждан (55%) доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены на выборах президента, не доверяют 35% и 10% не определились. Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом она отметила, что доверие к результатам экзит-полов характерно для избирателей всех рейтинговых кандидатов.

"Не доверяют в основном те, кто не хочет идти на выборы", - сказала она.

Бекешкина также сообщила, по данным последнего опроса КМИС и "Демократических инициатив", выросло до 31% число тех, кто верит в честность выборов (в августе 2018 года в честность выборов верили 17%).

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019. Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, во время первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта, фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.

Напомним, по данным опроса КМИС и "Демократических инициатив", большинство граждан (56%) считают, что ситуация в стране изменится к лучшему в результате выборов президента Украины.