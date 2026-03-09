ua en ru
Сотні років тюрми для мера Стамбула: як Ердоган зачищає шлях до влади перед виборами

04:32 09.03.2026 Пн
3 хв
Ув’язненого мера Стамбула намагаються назавжди усунути з політики
aimg Оксана Гапончук
Сотні років тюрми для мера Стамбула: як Ердоган зачищає шлях до влади перед виборами

Мер Стамбула Екрем Імамоглу у понеділок, 9 березня, постане перед судом на тлі репресій проти опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Reuters.

Читайте також: Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною

Отож, мера Стамбула 55-річного Імамоглу, який перебуває за ґратами вже майже рік, звинувачують у масштабній корупції. Він являється головним фігурантом серед 400 обвинувачених, пов'язаних із мерією Стамбула.

Ексчиновника звинувачують у хабарництві та корупції, загроза покарання сягає сотень років ув’язнення, проте сам Імамоглу та його Республіканська народна партія (CHP) заперечують всі звинувачення.

Опозиція та правозахисники впевнені, що справу сфабриковано, щоб не допустити найпопулярнішого суперника Реджепа Таїпа Ердогана до наступних президентських виборів.

Суд у тюрмі: сотні років ув’язнення

Справу розглядатимуть у будівлі суду тюремного комплексу Сіліврі, де Імамоглу утримується вже майже рік, і яка стала центром судових репресій проти опозиції перед виборами наступного року.

Удар по президентських амбіціях

Імамоглу довгий час вважався єдиним політиком, здатним перемогти Ердогана на виборах. Проте останнім часом його позиції систематично підривають через судову систему:

  1. Тюремний термін: Політик уже рік перебуває в ізоляції.

  2. Дипломний скандал: у січні суд відхилив позов про анулювання його університетського диплома. Без офіційного підтвердження вищої освіти він юридично не може балотуватися в президенти.

  3. Репресії проти партії: Правозахисники з Human Rights Watch заявляють, що кримінальне правосуддя Туреччини перетворили на "зброю" проти опозиції.

При цьому офіційна Анкара заперечує будь-який вплив на суди.

"Я просто виконую свій обов’язок. Моя совість чиста", - запевняє у своїй неупередженості новопризначений міністр юстиції Акін Гюрлек, який раніше особисто очолював розслідування проти мера як прокурор.

Зазначимо, що хоча наступні вибори і заплановані на 2028 рік, однак 72-річний Ердоган може оголосити їх достроково, щоб піти на третій термін. Для цього йому необхідно зачистити політичне поле від сильних конкурентів. Ув’язнення Імамоглу фактично паралізує головну опозиційну силу країни та ставить під загрозу демократичні стандарти члена НАТО.

Сам Імамоглу залишається зухвалим. У коментарі Reuters він закликав Ердогана не ховатися за судами, а негайно оголосити відкриті вибори.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією може наближатися до завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із Володимиром Путіним.

При цьому Туреччина вважає неприйнятними атаки на танкери російського "тіньового флоту". Це нібито ескалація війни РФ проти України.

