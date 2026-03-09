Сотни лет тюрьмы для мэра Стамбула: как Эрдоган зачищает путь к власти перед выборами

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в понедельник, 9 марта, предстанет перед судом на фоне репрессий против оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters .

Итак, мэра Стамбула 55-летнего Имамоглу, который находится за решеткой уже почти год, обвиняют в масштабной коррупции. Он является главным фигурантом среди 400 обвиняемых, связанных с мэрией Стамбула.

Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве и коррупции, угроза наказания достигает сотен лет заключения, однако сам Имамоглу и его Республиканская народная партия (CHP) отрицают все обвинения.

Оппозиция и правозащитники уверены, что дело сфабриковано, чтобы не допустить самого популярного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана к следующим президентским выборам.

Суд в тюрьме: сотни лет заключения

Дело будут рассматривать в здании суда тюремного комплекса Силиври, где Имамоглу содержится уже почти год, и которое стало центром судебных репрессий против оппозиции перед выборами в следующем году.

Удар по президентским амбициям

Имамоглу долгое время считался единственным политиком, способным победить Эрдогана на выборах. Однако в последнее время его позиции систематически подрывают через судебную систему:

Тюремный срок: Политик уже год находится в изоляции. Дипломный скандал: в январе суд отклонил иск об аннулировании его университетского диплома. Без официального подтверждения высшего образования он юридически не может баллотироваться в президенты. Репрессии против партии: Правозащитники из Human Rights Watch заявляют, что уголовное правосудие Турции превратили в "оружие" против оппозиции.

При этом официальная Анкара отрицает какое-либо влияние на суды.

"Я просто выполняю свой долг. Моя совесть чиста", - уверяет в своей беспристрастности новоназначенный министр юстиции Акин Гюрлек, который ранее лично возглавлял расследование против мэра как прокурор.

Отметим, что хотя следующие выборы и запланированы на 2028 год, однако 72-летний Эрдоган может объявить их досрочно, чтобы пойти на третий срок. Для этого ему необходимо зачистить политическое поле от сильных конкурентов. Заключение Имамоглу фактически парализует главную оппозиционную силу страны и ставит под угрозу демократические стандарты члена НАТО.

Сам Имамоглу остается дерзким. В комментарии Reuters он призвал Эрдогана не прятаться за судами, а немедленно объявить открытые выборы.