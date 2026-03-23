Сонячно вдень, морозно вночі: що буде з погодою сьогодні і коли найтепліший день тижня

07:00 23.03.2026 Пн
2 хв
Коли чекати стабільного тепла?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 23 березня, в Україні переважатиме сонячна і помірно тепла погода, проте ночі ще залишатимуться холодними

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні у більшості областей країни очікується суха та сонячна погода з денними температурами повітря +10+14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8+12 градусів.

"Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої ночі від 3° морозу до 4° тепла, тому вранці ще свіже повітря і теплий шалик не буде зайвим", - застерегла синоптик.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 8-13 градусів; у самому Києві вночі 0-2 градуси тепла, вдень 10-12 градусів.

Що далі з погодою

За словами Діденко, найбільш теплим днем у найближчому тижні попередньо обіцяє бути четвер - вдень +12+18 градусів.

Фото: прогноз погоди на 23 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)

Нагадаємо, нещодавно в Україну ненадовго повернулась зима. В частині областей випав мокрий сніг.

А на горі Піп Іван взагалі вдарив мороз -8. Вершини гір щедро засипало снігом.

Зокрема, на горі Піп Іван випав сніг та вдарив мороз у -8 градусів.

Як зазначили у ДСНС, гори нині виглядають як "зимова казка з характером": сніг засипає схили, а видимість майже зникає через білий серпанок. Водночас рятувальники наголошують, що такі погодні умови є небезпечними.

Раніше синоптики попереджали про похолодання з дощами та мокрим снігом, пояснювали, як знизиться температура повітря, і застерігали, що через опади погіршиться видимість.

Водночас синоптики повідомили, що похолодання тимчасове та назвали дату, коли погода почне відчутно теплішати.

