Солнечно днем, морозно ночью: что будет с погодой сегодня и когда самый теплый день недели

07:00 23.03.2026 Пн
2 мин
Когда ждать стабильного тепла?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 23 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 23 марта, в Украине будет преобладать солнечная и умеренно теплая погода, однако ночи еще будут оставаться холодными

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня в большинстве областей страны ожидается сухая и солнечная погода с дневными температурами воздуха +10+14 градусов, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов.

"Не забывайте, что ночи еще холодноваты, ближайшей ночью от 3° мороза до 4° тепла, поэтому утром еще свежий воздух и теплый шарфик не будет лишним", - предостерегла синоптик.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов; в самом Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов.

Что дальше с погодой

По словам Диденко, самым теплым днем в ближайшей неделе предварительно обещает быть четверг - днем +12+18 градусов.

Фото: прогноз погоды на 23 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Напомним, недавно в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.

А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.

Как отметили в ГСЧС, горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия являются опасными.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.

В то же время синоптики сообщили, что похолодание временное и назвали дату, когда погода начнет ощутимо теплеть.

