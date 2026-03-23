Солнечно днем, морозно ночью: что будет с погодой сегодня и когда самый теплый день недели

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня в большинстве областей страны ожидается сухая и солнечная погода с дневными температурами воздуха +10+14 градусов, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов.

"Не забывайте, что ночи еще холодноваты, ближайшей ночью от 3° мороза до 4° тепла, поэтому утром еще свежий воздух и теплый шарфик не будет лишним", - предостерегла синоптик.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов; в самом Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов.

Что дальше с погодой

По словам Диденко, самым теплым днем в ближайшей неделе предварительно обещает быть четверг - днем +12+18 градусов.

Фото: прогноз погоды на 23 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)