Сонце закінчується? Де в Україні завтра до +20 і коли погода відчутно посвіжішає

Погода в Україні завтра буде майже квітневою. Проте пізніше тепло може знову поступитися місцем прохолоді.
Докладніше про прогноз погоди на 13 березня та подальше ймовірне зниження температури, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (13 березня):
"У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів", - уточнили в УкрГМЦ.
Отже, погода впродовж наступної доби буде малохмарною та сухою.
Вітер очікується південно-східний або східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря завтра очікується в середньому така:
Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжі морів - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.
Тим часом найтеплішою погода буде на Закарпатті, де повітря може прогрітись до +20°C.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 13 березня також очікується малохмарна та без опадів.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
Температура повітря по області:
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, зараз над Україною панує антициклон. Саме тому погода - суха, сонячна й тепла вдень.
Хоча дещо прохолодніше, за її словами, у Карпатах та на узбережжях морів.
При цьому вже з суботи, 14 березня, за даними експерта, "стане свіжіше". Тоді температура повітря вдень може бути близько 10-11 градусів за Цельсієм.
"А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4+10 градусів. Тому в найближчій перспективі завтра - найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся", - підсумувала фахівець у своєму Facebook.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Читайте також, що насправді не можна обрізати в саду навесні.