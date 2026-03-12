UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сонце закінчується? Де в Україні завтра до +20 і коли погода відчутно посвіжішає

14:30 12.03.2026 Чт
3 хв
Березень може готувати нам сюрпризи, тож завтрашнє тепло краще не проґавити
aimg Ірина Костенко
Завтрашній день може стати найтеплішим у найближчій перспективі (фото: Getty Images)

Погода в Україні завтра буде майже квітневою. Проте пізніше тепло може знову поступитися місцем прохолоді.

Докладніше про прогноз погоди на 13 березня та подальше ймовірне зниження температури, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Де в Україні завтра буде найтепліше

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (13 березня):

  • атмосферний тиск в Україні слабко падатиме;
  • погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску.

"У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів", - уточнили в УкрГМЦ.

Отже, погода впродовж наступної доби буде малохмарною та сухою.

Вітер очікується південно-східний або східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря завтра очікується в середньому така:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 12-17 градусів вище нуля.

Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжі морів - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.

Тим часом найтеплішою погода буде на Закарпатті, де повітря може прогрітись до +20°C.

Прогноз погоди по Україні на 13 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та по області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 13 березня також очікується малохмарна та без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі - від 0 до 2 градусів тепла;
  • вдень - близько 13-15 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 12-17 градусів вище нуля.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли температура повітря стане "свіжіша"

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, зараз над Україною панує антициклон. Саме тому погода - суха, сонячна й тепла вдень.

Хоча дещо прохолодніше, за її словами, у Карпатах та на узбережжях морів.

При цьому вже з суботи, 14 березня, за даними експерта, "стане свіжіше". Тоді температура повітря вдень може бути близько 10-11 градусів за Цельсієм.

"А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4+10 градусів. Тому в найближчій перспективі завтра - найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся", - підсумувала фахівець у своєму Facebook.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Читайте також, що насправді не можна обрізати в саду навесні.

Більше по темі:
