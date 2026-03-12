Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеет

Где в Украине завтра будет теплее всего

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (13 марта):

атмосферное давление в Украине будет слабо падать ;

; погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления.

"В относительно теплой воздушной массе сохранится подобное распределение температуры к предыдущим дням", - уточнили в УкрГМЦ.

Следовательно, погода в течение следующих суток будет малооблачной и сухой.

Ветер ожидается юго-восточный или восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха завтра ожидается в среднем такая:

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей - от 8 до 13 градусов по Цельсию.

Между тем самой теплой погода будет на Закарпатье, где воздух может прогреться до +20°C.

Прогноз погоды по Украине на 13 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и по области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 13 марта также ожидается малооблачная и без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - от 0 до 2 градусов тепла;

днем - около 13-15 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда температура воздуха станет "свежее"

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас над Украиной царит антициклон. Именно поэтому погода - сухая, солнечная и теплая днем.

Хотя несколько прохладнее, по ее словам, в Карпатах и на побережьях морей.

При этом уже с субботы, 14 марта, по данным эксперта, "станет свежее". Тогда температура воздуха днем может быть около 10-11 градусов по Цельсию.

"А с 17-го марта температура воздуха снизится до +4+10 градусов. Поэтому в ближайшей перспективе завтра - самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", - подытожила специалист в своем Facebook.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)