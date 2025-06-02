Солдати до 25 років та 6000 тіл загиблих: Умєров розкрив деталі нового обміну з РФ

"Ми наполягаємо на звільнення всіх полонених і повернення викрадених дітей. У питанні звільнення військовополонених ми домовились зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах", - сказав Умєров.

За його словами, наразі Україна та Росія домовились про обмін всіх на всіх важко поранених і тяжко хворих військовополонених.

"Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Всіх на всіх. Також ми домовились про повернення тіл 6 тисяч на 6 тисяч загиблих солдатів", - заявив міністр.

Водночас заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що наразі Україна та Росія досягли нового прогресу.

"Це так звана формула всіх на всіх. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. І тепер нас жде тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути. Через те ми продовжимо нашу роботу і ми будемо мати успіх", - сказав він.

Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський повідомив, що делегації України та Російської Федерації під час зустрічі у Стамбулі 2 червня домовились про новий обмін військовополоненими.

А голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна передала представникам Росії список українських дітей, яких необхідно повернути.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Під час першого раунду перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Тоді процес обміну відбувався поетапно протягом кількох днів.

Він стартував у п’ятницю, 23 травня - тоді з російського полону було звільнено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед визволених - представники ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил тероборони та прикордонної служби.

24 травня Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

А 25 травня з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.