Україна у Стамбулі передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути, - Єрмак
Під час перемовин у Стамбулі Україна передала представникам Росії список українських дітей, яких необхідно повернути.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в Telegram написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмак, мова про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.
Він також нагадав, що ще під час перемовин України та США у Джидді України була готова до 30-денного перемир'я, і з того часу нічого не змінилось.
"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - написав Єрмак.
Депортація українських дітей
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Нагадаємо, що саме питання депортації українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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