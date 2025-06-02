Україна та Росія у Стамбулі домовились про новий обмін полоненими, - Зеленський
Делегації України та Російської Федерації під час зустрічі у Стамбулі 2 червня домовились про новий обмін військовополоненими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції після зустрічі східного флангу НАТО у Вільнюсі.
"Щодо Стамбульських перемовин - я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими", - розповів Зеленський
Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Нагадаємо, під час перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Через великий обсяг процес обміну відбувався поетапно протягом кількох днів і стартував у п’ятницю, 23 травня.
Під час першого етапу з російського полону було звільнено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед визволених - представники ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил тероборони та прикордонної служби.
Наступного дня відбувся другий день масштабного обміну, і Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.
А 25 травня з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.
РБК-Україна показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.
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