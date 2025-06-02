Україна та Росія у Стамбулі домовились про новий обмін полоненими, - Зеленський

Делегації України та Російської Федерації під час зустрічі у Стамбулі 2 червня домовились про новий обмін військовополоненими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції після зустрічі східного флангу НАТО у Вільнюсі.

"Щодо Стамбульських перемовин - я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими", - розповів Зеленський

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, під час перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Через великий обсяг процес обміну відбувався поетапно протягом кількох днів і стартував у п’ятницю, 23 травня.

Під час першого етапу з російського полону було звільнено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед визволених - представники ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил тероборони та прикордонної служби.

Наступного дня відбувся другий день масштабного обміну, і Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.