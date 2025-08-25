Сьогодні завершується подання заяв до магістратури: що потрібно знати вступникам

Сьогодні, 25 серпня, о 18:00 завершується приймання заяв на вступ до магістратури. Станом на 25 серпня абітурієнти вже подали більш як 196 тисяч заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерстві освіти і науки України (МОН).

Як подати заяву

Подання відбувається виключно онлайн через електронні кабінети вступників. Кожен абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджет і до 10 - на контракт.

Важливо перевіряти статус своїх заяв та оперативно реагувати на позначку "Потребує уточнення вступником".

Що далі

Формування рейтингових списків і надання рекомендацій на бюджет розпочнеться після завершення прийому заяв. Списки рекомендованих мають оприлюднити не пізніше 28 серпня.

Виконати вимоги до зарахування на бюджет необхідно до 18:00 30 серпня. Остаточне зарахування на бюджетні місця відбудеться не пізніше 1 вересня.

Рекомендації та списки на контракт оприлюднять не раніше 30 серпня, а зарахування триватиме до 30 вересня. Переведення на вакантні бюджетні місця для контрактників можливе до 3 вересня.