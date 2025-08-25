ua en ru
Сегодня завершается подача заявлений в магистратуру: что нужно знать поступающим

Понедельник 25 августа 2025 14:11
Сегодня завершается подача заявлений в магистратуру: что нужно знать поступающим Фото: Поступление в магистратуру в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 25 августа, в 18:00 завершается прием заявлений на поступление в магистратуру. По состоянию на 25 августа абитуриенты уже подали более 196 тысяч заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерстве образования и науки Украины (МОН).

Как подать заявление

Подача происходит исключительно онлайн через электронные кабинеты абитуриентов. Каждый абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджет и до 10 - на контракт.

Важно проверять статус своих заявлений и оперативно реагировать на отметку "Требует уточнения абитуриентом".

Что дальше

Формирование рейтинговых списков и предоставление рекомендаций на бюджет начнется после завершения приема заявлений. Списки рекомендованных должны обнародовать не позднее 28 августа.

Выполнить требования к зачислению на бюджет необходимо до 18:00 30 августа. Окончательное зачисление на бюджетные места состоится не позднее 1 сентября.

Рекомендации и списки на контракт обнародуют не ранее 30 августа, а зачисление продлится до 30 сентября. Перевод на вакантные бюджетные места для контрактников возможен до 3 сентября.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что военнослужащие с дипломом бакалавра могут поступать в магистратуру по упрощенной процедуре: вместо ЕВЭ и ЕФВЭ они сдают собеседование по иностранному языку и профессиональный экзамен в вузе. Это касается участников боевых действий, военных, полицейских, спасателей и работников ГУИС (кроме специальностей "Право" и "Международное право").

Также мы рассказывали, что почти 3 тысячи абитуриентов в 2025 году отказались от бюджетных мест в вузах, не подтвердив свое обучение. Всего из более 65,4 тысячи рекомендованных абитуриентов подтвердили места 62,7 тысячи. Отказ лишает права на государственный грант во второй волне.

