Близько трьох тисяч вступників відмовились від бюджетних місць у 2025 році: що це означає

Майже три тисячі абітурієнтів на бакалаврат, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, не підтвердили своє місце навчання, таким чином відмовившись від бюджетного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані ДП "Інфоресурс" .

Згідно зі статистикою вступної кампанії 2025 року, з понад 65,4 тисячі вступників, рекомендованих на навчання за державний кошт, вимоги підтвердили 62,7 тисячі осіб. Відповідно близько 3000 вступників відмовилися від навчання на бюджеті.

Відмова від бюджетного місця також позбавляє можливості отримати державний освітній грант у разі участі у другій хвилі вступу та зарахування на контракт.

Що стосується контрактників, зі 110,8 тисячі рекомендованих свої місця підтвердили 82,3 тисячі, а 28,5 тисяч відмовились від контракту за пріоритетом.

Для порівняння, у 2024 році бюджет відмовились близько 7 тисяч вступників.