Близько трьох тисяч вступників відмовились від бюджетних місць у 2025 році: що це означає

Четвер 14 серпня 2025 14:03
UA EN RU
Близько трьох тисяч вступників відмовились від бюджетних місць у 2025 році: що це означає Фото: Вступна кампанія-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Майже три тисячі абітурієнтів на бакалаврат, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, не підтвердили своє місце навчання, таким чином відмовившись від бюджетного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані ДП "Інфоресурс".

Згідно зі статистикою вступної кампанії 2025 року, з понад 65,4 тисячі вступників, рекомендованих на навчання за державний кошт, вимоги підтвердили 62,7 тисячі осіб. Відповідно близько 3000 вступників відмовилися від навчання на бюджеті.

Відмова від бюджетного місця також позбавляє можливості отримати державний освітній грант у разі участі у другій хвилі вступу та зарахування на контракт.

Що стосується контрактників, зі 110,8 тисячі рекомендованих свої місця підтвердили 82,3 тисячі, а 28,5 тисяч відмовились від контракту за пріоритетом.

Для порівняння, у 2024 році бюджет відмовились близько 7 тисяч вступників.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні триває вступна кампанія до медичних вишів МОЗ, куди цьогоріч вступає рекордна кількість абітурієнтів. Вже зараховано понад 4,5 тис. студентів на держзамовлення. Найпопулярніші виші - НМУ ім. Богомольця, Львівський та Вінницький медуніверситети, а найзатребуваніші спеціальності - "Медицина", "Фармація" та "Медична психологія".

Нагадаємо, в Україні розпочалася процедура переведення студентів з контракту на вільні бюджетні місця, яка триватиме до 18 серпня 2025 року. Без конкурсу на бюджет можуть перевести пільгові категорії (діти загиблих, сироти, учасники бойових дій тощо), інші абітурієнти - за наявності вакантних місць.

