Сьогодні ми стримуємо ворога з допомогою партнерів, а завтра маємо стати щитом Європи, - Резніков

За його словами, одним із ключових напрямків Міноборони є розвиток та підтримка українського ринку безпілотників.

"Сьогодні ж ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони вже укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА", - написав міністр.

У 2023 році Міноборони планує збільшити закупівлі дронів для ЗСУ. На цей сегмент хочуть спрямувати близько 20 млрд гривень.

"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування - повітря - земля - вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що наразі Україна стримує агресора за рахунок безпрецедентної допомоги союзників та щиро вдячна за це.

"Але завтра ми маємо бути готові не тільки захистити себе, але й надати допомогу нашим союзникам, виконуючи роль щита Європи на сході. І я впевнений, що ми дійсно можемо бути одним із світових лідерів в цій сфері", - написав міністр.

За його словами, мета України - це і сучасна система ППО і ПРО, і потужний флот з береговою обороною, і бойова авіація.

"Так, перед нами непростий виклик - підвищення незалежності ВПК (читати - обороноздатності України) через забезпечення української армії продукцією українського виробництва", - додав він.

Резніков зазначив, що Україна повинна бути сильною та посилюватись надалі.

"Світ мінливий. Проте наш сусід, на жаль, нікуди не дінеться. Він, я впевнений, розсиплеться - парад суверенітетів не за горами", - написав міністр.