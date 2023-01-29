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Для української розвідки з Німеччини доставлять сотню безпілотників Vector

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Україна, Неділя 29 січня 2023 17:46
Для української розвідки з Німеччини доставлять сотню безпілотників Vector Фото: для української розвідки з Німеччини доставлять сотню безпілотників Vector (quantum-systems.com)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Quantum-Systems.

Замовлення буде профінансовано німецьким урядом. За аналогічною схемою українські військові вже замовляло 33 дрони такої моделі у серпні 2022 року.

"Відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на українському полі бою, де він довів свою перевагу для військової розвідки, спостереження та розвідувальних операцій. Його міцна конструкція робить його придатним для роботи в суворих умовах і екстремальних погодних умовах", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що компанія відкриє в Україні спеціальний центр у якому будуть навчати операторів Vector. Цей центр буде відповідальний і за ремонт та обслуговування безпілотників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні тим часом створять перші у світі ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України.

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