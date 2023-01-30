Сегодня мы сдерживаем врага с помощью партнеров, а завтра должны стать щитом Европы, - Резников

По его словам, одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка беспилотников.

"Сегодня мы получили заявки от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов. После консультаций с Генеральным Штабом ВСУ, после испытаний, Минобороны уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА", - написал министр.

В 2023 году Минобороны планирует увеличить закупки дронов для ВСУ. На этот сегмент хотят направить около 20 млрд гривен.

"Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения - воздух - земля - вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/у, эвакуации раненых и т.д.", - отметил Резников.

Он отметил, что Украина сдерживает агрессора за счет беспрецедентной помощи союзников и искренне благодарна за это.

"Но завтра мы должны быть готовы не только защитить себя, но и оказать помощь нашим союзникам, выполняя роль щита Европы на востоке. И я уверен, что мы действительно можем быть одним из мировых лидеров в этой сфере", – написал министр.

По его словам, цель Украины - это и современная система ПВО и ПРО, и мощный флот с береговой обороной, и боевая авиация.

"Так, перед нами непростой вызов - повышение независимости ВПК (читать - обороноспособности Украины) через обеспечение украинской армии продукцией украинского производства", - добавил он.

Резников отметил, что Украина должна быть сильной и усиливаться в дальнейшем.

"Мир изменчив. Однако наш сосед, к сожалению, никуда не денется. Он, я уверен, рассыплется - парад суверенитетов не за горами", - написал министр.