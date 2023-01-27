В Україні формуються перші у світі ударні роти БПЛА: для чого вони потрібні
Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний схвалив рішення створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту "Армія дронів", створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами та службами, для повноцінної реалізації проєкту", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони зазначають, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України. Наразі вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.
"Головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер. Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями", - додали у Міністерстві.
Нагадаємо, що українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider. Які є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.
Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.
Про те, які сучасні дрони одержують ЗСУ від партнерів, - у підбірці РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.