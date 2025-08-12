"Софія Київська" тимчасово змінює правила: з якого дня та скільки коштуватиме вхід

Коли саме та що зміниться у "Софії Київській"

Киянам і гостям столиці розповіли, що в Національному заповіднику "Софія Київська" проводитиметься фестиваль Bouquet Kyiv Stage:

з четверга, 14 серпня;

до неділі, 17 серпня.

У ці дні вхідні квитки до заповідника будуть коштувати:

звичайні - 400 гривень;

пільгові - 200 гривень.

Уточнюється, що вхідний квиток передбачатиме відвідування всіх подій фестивалю.

Крім того, громадянам пояснили, що квитки до музеїв заповідника на загальних умовах не продаватимуться.

"Раніше придбаними квитками на загальних умовах можна скористатися в інші дні", - зауважили у прес-службі заповідника.

Публікація заповідника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)

Варто зазначити, що "Софія Київська" - історико-архітектурний заповідник національного значення, заснований у 1934 році на території Софійського монастиря (статус національного він отримав у 1994 році).

В цілому до складу заповідника входять пам'ятки світового значення: Софійський собор - із комплексом монастирських споруд, Золоті ворота, Кирилівська та Андріївська церква у Києві, а також Судацька фортеця (у Криму).

Близько 60 архітектурно-історичних пам'яток заповідника об'єднані у відповідні музеї.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage: що буде в програмі

В цілому фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage має на меті:

підтримку та розвиток української культури, просування й популяризацію її у світі;

демонстрацію багатства, унікальності та різноманітності української культури, відродження її національної ідентичності;

демонстрацію високого рівня української культури в європейському глобальному контексті;

використання культурного продукту, як інструменту культурної дипломатії.

