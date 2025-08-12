"Софія Київська" тимчасово змінює правила: з якого дня та скільки коштуватиме вхід

У столиці найближчими днями тимчасово зміняться правила входу до Національного заповідника "Софія Київська".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу заповідника у Facebook.
Киянам і гостям столиці розповіли, що в Національному заповіднику "Софія Київська" проводитиметься фестиваль Bouquet Kyiv Stage:
У ці дні вхідні квитки до заповідника будуть коштувати:
Уточнюється, що вхідний квиток передбачатиме відвідування всіх подій фестивалю.
Крім того, громадянам пояснили, що квитки до музеїв заповідника на загальних умовах не продаватимуться.
"Раніше придбаними квитками на загальних умовах можна скористатися в інші дні", - зауважили у прес-службі заповідника.
Варто зазначити, що "Софія Київська" - історико-архітектурний заповідник національного значення, заснований у 1934 році на території Софійського монастиря (статус національного він отримав у 1994 році).
В цілому до складу заповідника входять пам'ятки світового значення: Софійський собор - із комплексом монастирських споруд, Золоті ворота, Кирилівська та Андріївська церква у Києві, а також Судацька фортеця (у Криму).
Близько 60 архітектурно-історичних пам'яток заповідника об'єднані у відповідні музеї.
В цілому фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage має на меті:
У межах заходу заплановані:
Нагадаємо, рано вранці 10 червня поточного року внаслідок потужної вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор.
Згідно з інформацією генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської, пошкоджень зазнав тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді собору.
Пошкодження не було критичним, однак у заповіднику зібрали комісію реставраторів - для оцінки ситуації.
