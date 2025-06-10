Софійський собор у Києві пошкоджено через обстріл: що кажуть у храмі про наслідки

Пошкодження карниза головної апсиди Софії Київської , завдане під час російської атаки на столицю 10 червня, не є критичним. Зараз у Заповіднику збирають комісію реставраторів для оцінки ситуації. На відновлення може піти місяць-півтора, за попередніми даними.

Наслідки для Софії Київської

10 червня о 4:40 ранку внаслідок потужної вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді Софійського собору - пам’ятки архітектури XI століття, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Наші охоронці обходили територію й виявили, що карниз на головній апсиді собору впав на підмостку. Про це одразу повідомили моєму першому заступнику, який займається реставраційними питаннями. Ми викликали поліцію і склали акт. Зараз будемо збирати комісію реставраторів", - повідомила Неля Куковальська.

Пошкодження пам'ятки вже оглянув міністр культури Микола Точицький. Також заповідник готує повідомлення до ЮНЕСКО про наслідки обстрілу для святині.

"Пошкодження не критичні. Це відпав карниз, зроблений, ймовірно, в ХVIIІ столітті, за нашими попередніми оцінками. Це бачимо з розчину, з якого він виконаний і як саме покладений. Ми його зможемо відновити, це не дуже складно", - додала очільниця Заповідника.

Вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди собору (фото: Facebook/Національний заповідник "Софія Київська")

За її словами, зараз ще важко сказати, скільки займе відновлення, бо спершу треба зібрати фахівців, зробити аналізи розчину, щоб точно такий же склад підібрати для реставрації. На це може піти місяць-півтора.

"Я переживала, що пошкодження саме на головній апсиді, бо могла обсипатися мозаїка Марії Оранти. Але інтер'єр собору цілий. Великі стіни "погасили" вибухову хвилю. Цегельна система кріплення себе дуже гарно проявила у цій ситуації. Просто прикро бачити, як страждають отакі пам'ятки, які ідентифікують нашу українську націю", - додала Куковальська.

У Заповіднику також наголосили, що будь-які вібраційні навантаження від вибухів становлять серйозну загрозу для збереження конструкцій святині. Софійський собор постійно перебуває в зоні підвищеного ризику через регулярні ворожі атаки на столицю.

"Зараз нам важливо надати міжнародного розголосу про цю подію і не допустити її повторення", - заявили у прес-службі Заповідника.

Неля Куковальська та Микола Точицький оглядають пошкодження Софії Київської (фото: Facebook/Національний заповідник "Софія Київська")