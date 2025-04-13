Чому у Софії Київській майже не проводять богослужіння: важливе пояснення

Наразі у Софії Київській богослужіння проводять вкрай рідко. Це робиться виключно для збереження пам’ятки архітектури.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Вона пояснила, що коли в соборі збирається багато людей, то різко підвищується температурний і вологісний режим.

“Це шкідливо для монументального живопису ХІ ст. Тому ми намагаємось обмежити кількість людей у соборі, бо його треба берегти”, - сказала Куковальська.

Спеціалісти підсвічують фрески спеціальним світлом середньої шкали, оскільки звичайне має ультрафіолет і інфрачервоні промені, через які фарба вицвітає, розповіла генеральна директорка заповідника.