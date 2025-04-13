Чому у Софії Київській майже не проводять богослужіння: важливе пояснення
Наразі у Софії Київській богослужіння проводять вкрай рідко. Це робиться виключно для збереження пам’ятки архітектури.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.
Вона пояснила, що коли в соборі збирається багато людей, то різко підвищується температурний і вологісний режим.
“Це шкідливо для монументального живопису ХІ ст. Тому ми намагаємось обмежити кількість людей у соборі, бо його треба берегти”, - сказала Куковальська.
Спеціалісти підсвічують фрески спеціальним світлом середньої шкали, оскільки звичайне має ультрафіолет і інфрачервоні промені, через які фарба вицвітає, розповіла генеральна директорка заповідника.
Навіщо вчені досліджували мікроби на фресках Софії
У 2023 році українські мікробіологи разом з іноземними колегами дослідили мікробні пошкодження фресок Софії Київської. В НАНУ зазначили, що останніми роками на фресках з’явилися плямисті ураження. На основі отриманих результатів вчені планували розробити ефективні способи боротьби з мікробними пошкодженнями розписів собору, а також створити нову методику консервації національної пам’ятки.
Інші унікальні фрески
У 2017 році в Одесі в будівлі, яка є пам'яткою архітектури “Селянський банк” (1914 року побудови, архітектор Юрій Дмитренко), виявили фрески на стіні холу під штукатуркою, що облупилася через погані погодні умови.
Виявилося, що їх створили в 1928 році відомий український художник-монументаліст Михайло Бойчук і представниця групи “бойчукістів” Антоніна Іванова. Пізніше, у 30-х роках ХХ століття, фрески були зафарбовані на вимогу радянської влади.