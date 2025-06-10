"Сучасне варварство". Рада Церков висловилася про пошкодження Софії Київської
Росіяни вкотре проявили варварство, коли під час їхнього нічного удару по Києву було пошкоджено Софію Київську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської Ради Церков.
Як нагадали в Раді Церков, Софія Київська є одним із найдавніших храмів часів Київської Русі - України. Її будівництво розпочалося ще за князя Володимира Великого, який хрестив Русь, а завершилося в XI столітті. Собор занесено до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Храм уцілів у 13 столітті під час монголо-татарської навали. За Йосипа Сталіна його хотіли знести. Храм пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І тільки сучасні варвари з Росії, у яких немає нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", - наголосили в Раді Церков.
При цьому пошкодження Софії Київської - не єдиний прояв такого варварства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних будинків, убила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священиків і пасторів були незаконно заарештовані та перебували в російському полоні.
На тимчасово окупованих територіях Росія незаконно заарештовує священнослужителів різних конфесій. Також там спостерігається тотальний контроль за релігійним життям.
"Ми, голови українських церков і релігійних організацій, звертаємося до всього цивілізованого світу з проханням вжити всіх заходів, щоб зупинити варварство, яке чинить Російська Федерація, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів через їхні переконання та віру", - додали в Раді.
Пошкодження Софії Київської
Нагадаємо, в ніч на 10 червня російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами.
Зокрема, через вибухову хвилю було пошкоджено фасад Софії Київської. Відновлювати святиню можуть місяць або півтора.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку атаку Росії, назвав окупантів біснуватими з "Шахедами" та червоною кнопкою.
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