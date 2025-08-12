"София Киевская" временно меняет правила: с какого дня и сколько будет стоить вход

В столице в ближайшие дни временно изменятся правила входа в Национальный заповедник "София Киевская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника в Facebook.
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что в Национальном заповеднике "София Киевская" будет проводиться фестиваль Bouquet Kyiv Stage:
В эти дни входные билеты в заповедник будут стоить:
Уточняется, что входной билет будет предусматривать посещение всех событий фестиваля.
Кроме того, гражданам объяснили, что билеты в музеи заповедника на общих условиях продаваться не будут.
"Ранее приобретенными билетами на общих условиях можно воспользоваться в другие дни", - отметили в пресс-службе заповедника.
Стоит отметить, что "София Киевская" - историко-архитектурный заповедник национального значения, основанный в 1934 году на территории Софийского монастыря (статус национального он получил в 1994 году).
В целом в состав заповедника входят памятники мирового значения: Софийский собор - с комплексом монастырских сооружений, Золотые ворота, Кирилловская и Андреевская церковь в Киеве, а также Судакская крепость (в Крыму).
Около 60 архитектурно-исторических памятников заповедника объединены в соответствующие музеи.
В целом фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage имеет целью:
В рамках мероприятия запланированы:
Напомним, рано утром 10 июня текущего года в результате мощной взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.
Согласно информации генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской, повреждения получил оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде собора.
Повреждение не было критическим, однако в заповеднике собрали комиссию реставраторов - для оценки ситуации.
