Ваш собака може прожити на 3 роки довше, якщо ви будете годувати його цією їжею

Кожен власник мріє, щоб його чотирилапий друг був поруч якомога довше. Експерт із харчування собак попереджає, що перехід на свіжу їжу може подовжити життя вашого собаки майже на три роки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження в National Library of Medicine.

Чому сухий корм шкідливий?

Нутріціолог для собак Гаррі Бремнер застерігає, що комерційні сухі корми часто стають причиною широкого спектра проблем зі здоров'ям, включаючи ожиріння. За оцінками, більше половини собак страждають від хвороб, пов'язаних з неправильним харчуванням, яких можна було б уникнути.

Дієта, яка складається переважно зі свіжих, натуральних продуктів, може значно подовжити життя собаки - в середньому на 32 місяці (майже 3 роки), порівняно з промисловими обробленими кормами. Натуральний раціон підтримує життєво важливі функції організму, зміцнює імунну систему та знижує ризик хронічних захворювань.

Продукти для довголіття: що додати до раціону собаки?

Експерт рекомендує збалансовану дієту з якісних натуральних інгредієнтів. Ось список продуктів, які допоможуть вашому улюбленцю жити довше і бути здоровішим:

Ягоди

Чорниця, полуниця та журавлина багаті на антиоксиданти, що зміцнюють імунітет і борються зі старінням. Давайте їх свіжими та без цукру.

Овочі та фрукти

Яблука (без кісточок!), банани, морква, солодка картопля та листова зелень (шпинат, капуста кале) є чудовими джерелами вітамінів і клітковини.

Пісне м'ясо та яйця

Варені яйця, курка, яловичина та лосось забезпечують організм незамінними амінокислотами.

Риба

Багата на омега-3 жирні кислоти, які корисні для шкіри, шерсті, роботи мозку та здоров'я суглобів, особливо у літніх собак. Про це свідчать дані Dog.cancer.

Кістковий бульйон

Насичений поживними речовинами та колагеном, що чудово підходить для здоров'я суглобів.

Сирі кістки

Можуть бути корисними для здоров'я зубів, але вимагають обережності. Обирайте великі кістки від перевірених постачальників і ніколи не давайте собаці варені кістки, вони можуть розколюватися і травмувати тварину.

Гриби та трави

Звичайні варені гриби (шиїтаке) у невеликих кількостях можуть бути корисними. Уникайте диких грибів! Зелень, як-от петрушка та базилік, також може додати вітамінів.

Що ще допоможе собаці жити довше?

Окрім харчування, важливі й інші аспекти догляду:

Контроль ваги

Ожиріння - головний ворог довголіття.

Регулярна активність

Прогулянки та ігри важливі для фізичного та ментального здоров'я.

Ветеринарний догляд

Не пропускайте планові огляди, вакцинацію та обробку від паразитів.

Догляд за зубами

Здорові зуби - запорука загального здоров'я.

Безпечне середовище

Створіть для собаки спокійну атмосферу без стресу.

Важливі правила: як не нашкодити?

Вводьте нові продукти в раціон поступово, щоб уникнути проблем із травленням.

Перш ніж готувати для собаки вдома, проконсультуйтеся з ветеринаром або дієтологом, щоб переконатися, що раціон є збалансованим.

Завжди видаляйте шкідливі елементи, як-от кісточки з яблук чи персиків.

Пам'ятайте, що тривалість життя собаки залежить від багатьох факторів, включаючи генетику та загальний догляд, але правильне харчування - це те, що ви можете контролювати вже сьогодні.