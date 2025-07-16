Як продовжити життя старенького собаки: ці поради подарують ще кілька щасливих років
Старі собаки потребують особливої уваги. І хоча з віком тварина стає менш активною, це не означає, що її життя не можна зробити довшим і комфортнішим. Дбайливий догляд, правильне харчування та турбота про здоров’я здатні подарувати вашому улюбленцю ще кілька щасливих років.
Що допоможе підтримати здоров'я старенького собаки й додасть їй ще декілька років щасливого життя, розповідає РБК-Україна.
З якого віку собака вважається старим
Залежно від породи, старість у собак настає у різному віці:
- дрібні породи (йоркширський тер'єр, мопси) - після 9 років
- середні (лабрадори, хаскі) - після 8 років
- великі (дог, сенбернар) - вже з 6-7 років
У цей період починаються зміни в обміні речовин, рухливості, роботі серця і суглобів, тому потреби собаки змінюються.
Спеціальне харчування
Старі собаки потребують:
- менше калорій
- більше білка легкої засвоюваності
- глюкозаміну та хондроїтину для суглобів
- антиоксидантів для підтримки імунітету
Не варто годувати старого собаку "зі столу". Консерви або сухий корм класу суперпреміум зі спеціальним маркуванням - найкраще рішення. Проконсультуйтесь з ветеринаром, перш ніж міняти раціон.
Робіть чек-ап регулярно
З віком у собак зростає ризик:
- серцевої недостатності
- хвороб нирок
- проблем зі шлунком
- діабету
- артриту
Щорічний (а краще - раз на пів року) огляд у ветеринара дозволить вчасно виявити хворобу. Робіть УЗД, аналіз крові, обстеження серця. Це значно підвищує шанси на довше життя.
Помірна фізична активність
Навіть стара собака має гуляти щодня:
- прогулянки мають бути коротшими, але частішими
- уникайте стресів, гучних місць та довгих підйомів
- використовуйте лежаки з ортопедичним ефектом для суглобів
Фізична активність підтримує роботу серця, м’язів і мозку, допомагає запобігти ожирінню та депресії.
Не забувайте про емоції та психічне здоров'я
Так само як у людей, у собак може розвинутися деменція. Її ознаки:
- собака "губиться" у знайомому просторі
- не реагує на ім’я
- ходить колами або довго дивиться в одну точку
Розвивати мозок допомагають:
- ігри-пошуковики ("знайди ласощі")
- нові маршрути
- нові запахи (собаки "вчитуються" у світ носом)
- спілкування з власником
Старі собаки часто стають тривожними, більше сплять, важче переносять самотність. Їм потрібно:
- більше контакту з людиною
- спокійна атмосфера вдома
- стабільний розпорядок дня
Не ігноруйте їхній емоційний стан. Старенький пес - це член сім’ї, який заслуговує на увагу й любов не менше, ніж цуценя.
Спілкуйтеся з вашим стареньким псом якомога частіше (фото: Freepik)
Слідкуйте за гігієною
Старим собакам важче самі себе доглядати:
- регулярно чистьте зуби або давайте спеціальні жувальні засоби
- підстригайте кігті - вони не сточуються так, як раніше
- стежте за вухами та очима - знижується зір, виникають інфекції
Поради від кінолога
Кінологиня та фахівчиня з поведінки собак Рія Смульська дала свої поради власникам літніх песиків.
Не перегодовуйте
"Ожиріння - це біда сучасних домашніх собак, особливо літніх. Вона дуже сильно впливає на здоров'я та якість життя. Зменшуйте порцію улюбленцю, якщо у нього немає фізичних навантажень і він менш активний", - радить експертка.
Стрижіть кігті вчасно
Занадто довгі кігті не дають можливості спиратися на пальці, і змушують собаку переносити центр ваги назад, повністю міняючи всю поставу. Це негативно впливає на роботу всього опорно-рухового апарату.
Поверхні важливі
Поверхня для бігу та занять не має бути надто твердою та/або слизькою:
асфальт
бетон
мокра трава
втоптаний слизький сніг тощо - травмонебезпечні.
Без вертикальних стрибків
"Тримаєте паличку у піднятій руці, а песик весело стрибає за нею вгору? Знов і знов, приземляючись на задні лапи майже вертикально. Скелет собак не пристосований до такого навантаження. Результат - як мікротравми, так і серйозні пошкодження", - пояснює Рія Смульська.
Розминка важлива
Краще розминка без тренування, ніж тренування без розминки. Це вбереже від травм і подовжить його активне життя.
Старенькі собаки мають гуляти, робити вправи та отримувати достатньо уваги (фото: Freepik)
Робота для мозку
"Вивчайте нове! Мозок собаки повинен отримувати задачі. Прості трюки чи складніші нормативні вправи - в будь-якому випадку це важливо для відстрочення деменції", - радить кінологиня.
Бережіть мʼязи
З віком собаки втрачають мʼязову масу швидше, а вона важлива для здоровʼя. Всі собаки, які можуть рухатись хоча б кроком, мають отримувати посильне навантаження. Фахівці з дог-фітнесу зможуть допомогти вам з підбором вправ.
"Ніколи не списуйте ваших літніх собак з рахунків! Приділяйте їм увагу, не махайте рукою "він вже старий, що з нього взяти". Дайте собаці відчути, що він важливий для вас", - резюмує фахівчиня.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: American Veterinary Medical Association, The Spruce Pets, VCA Hospitals, Facebook-сторінка Рія Смульська.